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Yeni Malatyaspor'da Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Yeni Malatyaspor, Brezilyalı yıldız Guilherme'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Guilherme, Trabzonspor ile anlaşmıştı.

Yeni Malatyaspor'da Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'a imza atması beklenen Guilherme ile yollarını ayırdı. Malatya ekibi, futbolcunun sözleşmesinin fesih edildiğini Futbol Federasyonu'na iletti.

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Yeni Malatyaspor Guilherme Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
beter ol fenerin stepnesi malatya :)
Pardon da beşiktaşa transfer olacağı zaman çıtınız çıkmaz ken bir haftadır trabzon la derdiniz ne
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