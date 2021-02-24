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Yeni Malatyaspor'da gündem Alex de Souza

24.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'da gündem Alex de Souza

Yeni Malatyaspor, Alex de Souza’yı takımın başına getirmek istiyor. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex için harekete geçti. Kulüp başkanı Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ve Türk futbolu için efsane isimler arasında gösterilen Alex de Souza için flaş bir açıklama geldi.

NTV’ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex ile görüşeceklerini söyledi.

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Teknik direktör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyen Başkan Gevrek, "Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıyı hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz" şeklinde konuştu.

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2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Alex, 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Brezilya’nın Coritiba takımında forma giydi. Alex futbolu bıraktıktan sonra 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.

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Süper Lig Yeni Malatyaspor
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