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Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 18.08.2020 19:19 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Ayrıca teknik direktör Hikmet Karaman'a ayrılık sürecindeki tutumu nedeniyle teşekkür etti.

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