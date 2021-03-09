Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi

Sezona Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı.

21 Şubat'ta kulüpten konuyla alakalı şu açıklama yapılmıştı: "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."

Bir süredir arayış içinde olan Malatya ekibi, İrfan Buz'la el sıkıştı.Yeni Malatyaspor, Teknik Direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaştı.

