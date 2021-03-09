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Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi

09.03.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi

Deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile anlaşmaya vardı.

Sezona Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı.

21 Şubat'ta kulüpten konuyla alakalı şu açıklama yapılmıştı: "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."

Bir süredir arayış içinde olan Malatya ekibi, İrfan Buz'la el sıkıştı.Yeni Malatyaspor, Teknik Direktörlük görevi için İrfan Buz ile anlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
isabetli bir karar başarılar dilerim irfan buz hocama
Basarili Asla olamaz.

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