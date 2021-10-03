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Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi resmen sona erdi

03.10.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi resmen sona erdi

Süper Lig ’in 8. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenilen ve üst üste 5. maçından da puansız ayrılan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılı ekip, 54 yaşındaki teknik direktör ile karşılıklık anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Malatyapsor'dan yapılan açıklamada, ''Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Malatya ekibi, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Yeni Malatyaspor
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