Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi resmen sona erdi

Süper Lig ’in 8. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenilen ve üst üste 5. maçından da puansız ayrılan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılı ekip, 54 yaşındaki teknik direktör ile karşılıklık anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Malatyapsor'dan yapılan açıklamada, ''Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Malatya ekibi, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

