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Yeni Malatyaspor’da mali genel kurul ertelendi

05.06.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor’un 2020-2021 yılı yıllık olağan mali genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 12 Haziran tarihine ertelendi.

Yeni Malatyaspor’da mali genel kurul ertelendi

Yeni Malatyaspor’da bugün yapılması planlanan 2020-2021 yılı yıllık olağan mali genel kurul, çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle ertelendi.

Genel kurul, 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Yeni Malatyaspor, kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız ertelendi. Bugün Nurettin Soykan Tesisleri Altyapı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 yılı yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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