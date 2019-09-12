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Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan futbolcularına uyarı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 12.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Btc Turk Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan futbolcularına uyarı

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Fofana çalışmalarda yer almazken, iki oyuncunun da hafta sonu oynanacak müsabakada 18 kişilik kadroya dahil edilmeyecekleri belirtildi.

Ayak bileğinde hafif bir sakatlık bulunan Sakıb Aytaç’ın düz koşu yaptığı antrenmana ülkesinin milli takımından henüz dönmeyen Chebake katılmadı. Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü ve Ankaragücü maçının taktiği şeklinde geçti.

Futbolcularını antrenman öncesi saha ortasında toplayarak Pazar günkü müsabakayla ilgili uyaran Yalçın, “Rakibimiz ligin ilk 3 haftasında beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen ve sahasında oldukça etkili oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı buna göre yapıp, tamamen kazanmaya şartlanmalıyız” dedi.
Antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.

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