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Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 09.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile 2 yıllığına anlaştı.

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

Sezonun bitmesiyle Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın yeni adresi Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Kulüp Başkanı Adil Gevrek başarılı teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladıklarını, kulübün olağan kongresinde duyurdu. 46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde kente gelerek göreve başlaması bekleniyor. (İHA)

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