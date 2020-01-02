Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Guilherme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Guilherme için şu ana kadar kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini ifade eden başkan Gevrek, "Guilherme gitmek isterse oturur konuşuruz ancak şu anda öyle bir durum olmadı. Futbolcu şu anda bizimle beraber ancak gitmek isterse de biz gereken kolaylığı sağlarız. Guilherme zaten biz de kiralık. Aldığımzı somut bir teklif yok ancak geldiği zaman oturur, konuşuruz, bir değerlendirme yaparız ve en iyisine karar veririz" dedi.**
Burak Yılmaz'a transfer teklifi
İşte Trabzonspor'un yeni hocası
Flaş! Galatasaray'dan transfer bombası
Transfer yasağı şoku! Sarsıldılar...
En istikrarlılar Sörloth ve Nwakaeme
Beşiktaş'ta izin bitiyor
Arsenal-Manchester United: 2-0 (Maç Sonucu)
Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı
Galatasaray'ın yeni transferini açıkladılar
Ara transferde bir bomba daha patladı
Eski futbolcu intihar etti
F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
Dünya devleri 16'lık Türk'ü istiyor
F.Bahçe'den Vedat kararı
Zirvede Juve ve Inter var
Quaresma Güney Amerika yolcusu!
Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!
Okuyucu Yorumları 0 yorum