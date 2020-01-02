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  4. Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, A Spor'da açıklamalarda bulundu. Guilherme'nin transferi hakkında konuşan Gevrek, '"Guilherme gitmek isterse oturur konuşuruz.' dedi.

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Guilherme hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Guilherme için şu ana kadar kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini ifade eden başkan Gevrek, "Guilherme gitmek isterse oturur konuşuruz ancak şu anda öyle bir durum olmadı. Futbolcu şu anda bizimle beraber ancak gitmek isterse de biz gereken kolaylığı sağlarız. Guilherme zaten biz de kiralık. Aldığımzı somut bir teklif yok ancak geldiği zaman oturur, konuşuruz, bir değerlendirme yaparız ve en iyisine karar veririz" dedi.**

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