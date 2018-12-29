''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

Başkan Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansı, bu sezon ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, devre arası transfer stratejileri ve futbolcularına gelen transfer teklifleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Geçen sezon başında transfer edilen Khalid Boutaib'e talip olan kulüpler bulunduğunu anlatan Gevrek, "Khalid Boutaib için yurt dışından teklifler var. Kendisi bizim için çok önemli bir futbolcu. Takımımıza katkı sağladı ancak kesinlikle kulübün menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bazen teklif gelen futbolcu gitmediğinde, verim almak da zor oluyor. Oyuncuların önünü kesmek doğru değil. Kulübün ve futbolcunun menfaatini düşünerek transfer gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

Adil Gevrek, Boutaib'i Medipol Başakşehir'in de istediği yönünde basına yansıyan iddialarınhatırlatılması üzerine, "Başakşehir ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Teklifler yurt dışından ancak Türkiye'deki bir takıma da verebiliriz. Khalid, bizim için çok önemli bir futbolcu ama gelen teklifleri değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.