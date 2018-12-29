SPOR

''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Faslı santrforları Khalid Boutaib'e yurt dışından, Sadık Çiftpınar için ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklif olduğunu açıkladı.

''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

Başkan Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansı, bu sezon ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, devre arası transfer stratejileri ve futbolcularına gelen transfer teklifleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Geçen sezon başında transfer edilen Khalid Boutaib'e talip olan kulüpler bulunduğunu anlatan Gevrek, "Khalid Boutaib için yurt dışından teklifler var. Kendisi bizim için çok önemli bir futbolcu. Takımımıza katkı sağladı ancak kesinlikle kulübün menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bazen teklif gelen futbolcu gitmediğinde, verim almak da zor oluyor. Oyuncuların önünü kesmek doğru değil. Kulübün ve futbolcunun menfaatini düşünerek transfer gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

Adil Gevrek, Boutaib'i Medipol Başakşehir'in de istediği yönünde basına yansıyan iddialarınhatırlatılması üzerine, "Başakşehir ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Teklifler yurt dışından ancak Türkiye'deki bir takıma da verebiliriz. Khalid, bizim için çok önemli bir futbolcu ama gelen teklifleri değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"SADIK İÇİN FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFLERİ VAR"
Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla tamamlayan kadroyu korumak istediklerini ancak transfer teklifleri aldıklarını aktaran Gevrek, şunları kaydetti:

"Gelen teklifleri geri çevirmek olmaz. Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz. Her oyuncu, bu büyük takımlara transfer olmak ister. Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık'la ilgili görüşmelerimiz oldu ama net bir konuşma olmadı. İlerleyen dönemde yeni görüşmeler olacak. Sadık, bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir."

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
'F.Bahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz''F.Bahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz'
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmeziYeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Khalid Boutaib Sadık Çiftpınar Beşiktaş Fenerbahçe Adil Gevrek

En Çok Okunan Haberler

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

G.Saray yıldız ismin transferini bitirdi

G.Saray yıldız ismin transferini bitirdi

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Efsane kulübe küme düşme cezası!

Efsane kulübe küme düşme cezası!

Ozan Kabak'tan G.Saray'a şok cevap!

Ozan Kabak'tan G.Saray'a şok cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Bulut’tan transfer açıklaması

Bulut’tan transfer açıklaması

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Malatya'dan silahlı saldırı açıklaması

Malatya'dan silahlı saldırı açıklaması

Süper Lig ekibine büyük şok! Silahlı saldırı...

Süper Lig ekibine büyük şok! Silahlı saldırı...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tmm anlaşıldı yeni bir Ozan Tufan vakası daha geliyor. Sadık asla büyük takım oyuncusu değildir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

Adil Gevrek: Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz

'F.Bahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz'

Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar

Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi

Erol Bulut’tan transfer açıklaması

Bulut’tan transfer açıklaması

Yeni Malatyaspor'da ilk yarı 'rüya' gibi geçti

Malatyaspor'da ilk yarı 'rüya' gibi geçti

Erol Bulut: Fenerbahçe'den teklif almadım, Almanya ve Türkiye'den teklif gelirse yazı tura atacağım

F.Bahçe'den teklif aldı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.