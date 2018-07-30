Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Tarık Çamdal’ı istiyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal’ı listesine aldı.
Galatasaray cephesi transferde her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtirken, Tarık’ın 1.6 milyon Euro’luk maaşı Malatyaspor’u düşündürüyor.
26 yaşındaki futbolcu, maaşında indirime giderse transfer gerçekleşebilir. (Fanatik)
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