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Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Tarık Çamdal’ı istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.07.2018 08:26 | Son Güncelleme

Transfere hız veren Yeni Malatyaspor, Bursaspor’dan ayrılan Sercan Yıldırım’ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, sağ bek bölgesi için de Galatasaray'dan Tarık Çamdal'a yöneldi.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Tarık Çamdal’ı istiyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal’ı listesine aldı.

Galatasaray cephesi transferde her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtirken, Tarık’ın 1.6 milyon Euro’luk maaşı Malatyaspor’u düşündürüyor.

26 yaşındaki futbolcu, maaşında indirime giderse transfer gerçekleşebilir. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
tarık çamdal Galatasaray Yeni Malatyaspor

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