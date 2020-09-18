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Yeni Malatyaspor genç Burak Efe ile imzaladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 18.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun gelişiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Yeni Malatyaspor genç Burak Efe ile imzaladı

Yeni Malatyaspor'un altyapısında yetişen 16 yaşındaki Burak Efe, takımın hazırlık kamplarında ortaya koyduğu performansla Hamza Hamzaoğlu’nun dikkatini çekmişti.

Sol ayağını büyük bir ustalıkla kullanan genç yetenek, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Burak Efe, Yeni Malatyaspor'un antrenmanlarında en çalışkan isimlerden birisi olurken, Hamzaoğlu’nun da özel olarak ilgilendiği futbolcular arasında yer alıyor.

Çalışkanlığı ve kumaşıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Efe, hocalarının yoğun çalışma programına harfiyen uyuyor. Yeni Malatyaspor, yaşanan gelişmelerin ardından U16 takımında forma giyen başarılı futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun
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