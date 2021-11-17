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Yeni Malatyaspor Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.11.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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