Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı!

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde el sıkışılan deneyimli teknik adamın anlaşmanın ardından sıcağı sıcağına transfer listesini yönetim kuruluna sunduğu belirtildi.

Daha önce kısa bir süre Malatyaspor’u çalıştıran Hamzaoğlu, geçen sezonu Ankara ekibi Gençlerbirliği takımının başında geçirmişti.

1 yıllık sözleşme imzalayan Hamzaoğlu’nun anlaşmanın ardından takımın kampına katılmak üzere Bolu’ya gittiği bildirildi.

