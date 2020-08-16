Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdığını açıkladı

Yeni Malatyaspor'da flaş ayrılık gerçekleşti. Tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in yaptığı açıklamada, "Hikmet Karaman ile karşılıklı konuşarak bu işi yarın netleştireceğiz. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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