Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Enkaz altında kalan Eyüp Türkaslan'a ulaşılamıyor!

Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan 6 Şubat 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Malatyaspor'dan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi ünlü futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Eyüp Türkaslan'ın hayatı ve biyografisi...

EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR?

Eyüp Türkaslan 11 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi.

Yeni Malatyaspor'da kaleci pozisyonunda görev yapan Eyüp Türksalan 2013'te Polatlı Bugsaşspor kulübünde profesyonel kariyerine başlamıştır.

Osmanlıspor, yapan Eyüp Türksalan kulübünde de forma giymiştir.

YENİ MALATYASPOR KALECİSİ EYÜP TÜRKASLAN DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Yeni Malatyaspor oyuncusu Eyüp Türkaslan'ın, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altında kaldı.

Yeni Malatyaspor tarafından Türkaslan için, "Dualarımız seninle" açıklaması yapılmıştı.

Eyüp Türkaslan için Yeni Malatyaspor'dan açıklama geldi. Açıklamada:

" Kalecimiz Eyüp Ahmet Türkaslan hakkında henüz bir gelişme bulunmamaktadır. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

