SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Alanya maçını kazanmak istediklerini belirterek "Önümüzde oldukça zorlu bir Alanya maçı var. Sahasında oldukça etkili olan bir takım. Yeni teknik heyetimizle çıkacağımız ilk maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor’da hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıkları Antalya’da devam ederken, takımdaki son durumla ilgili konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacaklarını söyledi.

Takım olarak Alanya maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Ravcı, "Yeni teknik heyetimiz ile birlikte ilk maçımıza çıkacağız. Alanyaspor ligin iyi ekiplerinden birisi. Başında da yakından tanıdığımız iyi bir teknik adam var. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan ve ligin formda olan takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz. Biz yeni teknik heyetimizle çıkacağımız bu ilk maçı kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı Antalya’da sürdürüyoruz. Yeni transferlerimizle birlikte kadromuz daha da güçlendi. İnşallah iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz" dedi.

"SON ANA KADAR NEYİN OLACAĞI BELLİ OLMAZ"

Ravcı, transferde son ana kadar oyuncu takviyesi yapabileceklerini de belirterek, şunları söyledi:

"Transferde son bir-iki gün, şuana kadar 3 transfer yaptık. Son ana kadar neyin ne olacağı belli olmaz. Hedefimiz kadromuzu daha da güçlendirmek. Bu anlamda transfer komitemiz çalışıyor. Taraftarımız rahat olsun daha iyi bir takım izleteceğiz onlara."

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Thiem, Nadal'ı evine gönderdiThiem, Nadal'ı evine gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Ravcı BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Yılın transfer bombası patladı

Yılın transfer bombası patladı

Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi

Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sergen Yalçın'dan Falette itirafı

Sergen Yalçın'dan Falette itirafı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor

Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet

BtcTurk Yeni Malatyaspor 3 aldı, 3 gönderdi

Yeni Malatyaspor 3 aldı, 3 gönderdi

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

Yeni Malatya, Kemal Özdeş’e güveniyor

Vidar Örn Kjartansson, Yeni Malatyaspor’da

Yeni Malatya'ya İzlandalı golcü

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan erteleme kararına tepki

Yeni Malatyaspor’dan erteleme kararına tepki

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan resmi ürün açıklaması

Yeni Malatyaspor’dan resmi ürün açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.