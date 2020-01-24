SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş'e güvendiklerini belirterek, "Kemal hocamız kalitesini ispatlamış, kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir teknik adamdır. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımdaki son durum ve transferlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüp olarak her zaman başarıyı hedeflediklerini belirten Çelikel, "Bu süreçte bir teknik adam değişikliği kaçınılmaz olmuştu, yönetimimiz de gerekeni en iyi şekilde yaptı. Yeni teknik direktörümüz camiamıza hayırlı olsun. Kemal hocamız kendisini ispatlamış, kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir teknik adamdır. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah camia olarak her zaman olduğu gibi takımımızın ve hocamızın arkasında durursak başarı kaçınılmaz olur. Tekrardan hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE İMZALAR OLACAK"

Transferde Remi Walter'dan başka isimlere de imza attıracaklarını dile getiren Hakkı Çelikel, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim olarak titiz davranarak, daha önce ortaya koyduğumuz başarılı transfer politikalarına bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Daha önce de söyledik. Defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız kulübümüze uzun yıllar fayda sağlayacak isimleri kadromuza katmak" diye konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş olduYeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu
Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştıYeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Hakkı Çelikel kemal özdeş

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Fenerbahçe'den sert açıklama

Fenerbahçe'den sert açıklama

Aslan kupada tam gaz

Aslan kupada tam gaz

Liverpool durdurulamıyor!

Liverpool durdurulamıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Barbara Palvin, Türk sporcunun peşinde

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çekti

Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çekti

52’lik muay thai şampiyonu, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

52’lik muay thai şampiyonu, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Okan Buruk ile Ersun Yanal eşitliği bozmak için sahaya çıkacak

Okan Buruk ile Ersun Yanal eşitliği bozmak için sahaya çıkacak

Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında zorlanıyor

Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında zorlanıyor

Trabzonspor, Yeni Malatya maçıyla bu sezon ilk peşinde

Trabzonspor, Yeni Malatya maçıyla bu sezon ilk peşinde

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş’e güveniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.