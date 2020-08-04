Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Görevimizin başındayız"

Malatya'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Gevrek, takımın son durumunu değerlendirdi. Takımı iyi noktalara taşımaya gayret göstereceklerini aktaran Gevrek, şunları kaydetti: "Görevimizin başındayız. Yeniden iyi yerlere gelmek, camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Sadece bu sene için söylemiyorum, bir grup tarafından 6 senedir her fırsatta istifam istendi. Gerçekten Malatyaspor taraftarı benim istifa etmemi istiyor ve istifa etmem Malatya'nın menfaatineyse bir dakika durmam. Birkaç kişi istedi diye de bu olmaz. Bazen protestolar da istifaya çağırmak da haktır. Zaman zaman maçlarda protestolar olur. Bizim hiçbir zaman taraftara kırgınlığımız olmadı. Çünkü taraftar oraya geliyor, bu onların hakkıdır. Yeter ki hakaret olmasın. UEFA'ya giderken de protesto edildik. 2. Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarken de istifam istendi. Malatya'nın menfaati için gelip bu görevi bizden daha iyi yapacak biri varsa buyursun gelsin. Ama bunun bir kuralı var." Süper Lig'de de ilk yarıyı 24 puanla tamamladıklarını, ikinci yarıda ise düşüş yaşadıklarını hatırlatan Gevrek, "Futbol camiası olarak da kimsenin beklemediği bir şeydi. Hiçbirimizin beklemediği bir durumdu. Tabi bunların mutlaka etkenleri vardır. Hatalarımız ve eksiklerimiz var. Nasıl ki yaptığımız doğruları söylüyorsak, nasıl ki yaptığımız doğrularla bir yerlere geldiysek, yapmış olduğumuz hatalarla da mutlaka sıkıntı yaşadık." ifadelerini kullandı.

"1 KURUŞ PARASINI İSRAF ETTİYSEM NAMUSSUZ ŞEREFSİZİM" Gevrek, yaşanılan deprem ve pandemi süreçlerinin kendilerini olumsuz etkilediğini de belirterek, “Ben 6 yıldır bu kulüpteyim ve bu süreç içerisinde kulübe cebimden verdiğim parayı genel kurulda açıkladım. Paralar nereye gitti, para yedi demek bence ahlaksızlıktır. Şahsıma bırakın Malatyaspor'un 1 kuruş parasını almayı, israf ettiysem namussuz şerefsizim. Bu yakıştırmalar hoş değil, bunun vebali var. Ben 6 senedir buradayım bir kuruş için pazarlık yaparak Malatya'nın menfaatini şirketimden daha fazla buranın hesabını kitabını yapan birisiyim. Bunu yaparken hatamız Biz asla bilerek bir kuruşu israf etmedik. Kim bunu iddia ediyorsa çıksın biz kuruşu kuruşuna kadar söyleyelim” diye konuştu. "SERGEN HOCA'NIN GİTMESİ HATAYDI" Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan gitmesini hata olarak değerlendiren Gevrek, şunları belirtti: "Belki kimse söylemez ama ben söyleyeyim, aslında Sergen hocanın gitmesi bir hataydı. Birçok kişi kötü gidişatın nedeni için futbolcu, şu, bu diyor. Bazı futbolcular elimizde olmayan nedenlerden dolayı gittiği için söylüyorum. Fakat Sergen hoca yönetim tarafından alınan kararla gitti. Samimi bir şekilde söylemeliyim ki, bence bir hataydı. Bizim bu hatalarımızdan mutlaka ders çıkarmamız lazım. Sadece o değil çok hatalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.