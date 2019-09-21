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Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.09.2019 13:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı.

Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Tarihinde ilk kez önceki yıl Süper Lig'e yükselen Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a geçit vermeyen Yeni Malatyaspor, ligin 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü karşılaşacağı rakibini bu maçta da geçerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

RAKİBİNE SAHASINDA SADECE KUPA MAÇINDA YENİLDİ

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildi. Geçen sezon tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselen sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

GALATASARAY İLE 7. RANDEVU

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, 22 Eylül Pazar günü resmi maçlarda 7. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan 4 haftada iyi performans sergilediklerini söyledi.

Lige sahalarında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ardından Trabzonspor ile Alanyaspor maçlarından puansız ayrıldıklarını hatırlatan Çelikel, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçında ise çok iyi mücadele ederek 3 puan aldıklarını kaydetti.

Çelikel, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Takımımıza güveniyoruz ve umutluyuz. Önümüzde Galatasaray ile zorlu bir maç yapacağız. Galatasaray büyük bir camia ancak biz kendi oyun stilimizle sahada galibiyet için mücadele edeceğiz. Bizi üzen tek şey sakat futbolcularımız. Sakat oyuncularımızın yerine oynayacak futbolcularımız da en az onlar kadar faydalı olacaklar. Umutluyum, inşallah Galatasaray maçını da kazanıp yolumuza devam edeceğiz."

"DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Sahalarında oynadıkları maçlarda Galatasaray'a üstünlük sağladıklarını hatırlatan Çelikel, "Lig maçlarında evimizde Galatasaray ile oynadığımız maçları kaybetmedik. Pazar günkü maçı da kazanıp bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz geleneği sürdürmek. Takımın oyun performansından memnunuz. Sağ olsun hocamız da bize oyun olarak geleceğe dönük umut veriyor. Galatasaray güçlü bir takım ama Yeni Malatyaspor da güçlü. Yenilmesi zor, oyuna hakim olan bir takımız. Bu sezon göze hoş, seyri daha güzel oyun oynayacağız demiştim ve buna başladık. Allah bozmasın biz bu oyun anlayışında ileriye dönük daha iyi işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikel, Galatasaray maçına tüm taraftarları beklediklerini aktararak, "Bütün taraftarı tribüne bekliyoruz. Taraftar varsa biz güçlüyüz, hepsini maça bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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