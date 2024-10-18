Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebini yineledi! ''Tesislerde kalamıyoruz, çok kötü durumdayız"

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, resmi internet sitesinden yayımlanan bildiriyle ligden çekilme talebinde bulunmuştu. Malatya ekibinin başkanı Şahin Altunok, geçtiğimiz gün kentte meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin takımı olumsuz etkileyeceğini ifade etti ve çekilmek istediklerini söylemişti.

"TFF'NİN BUNU DEĞERLENDİRMESİ LAZIM"

"Deprem oyuncularımızı psikolojik olarak çok etkiledi. İlk yarıda onun sıkıntısını çektik. Tesisimizde büyük bir hasar var. Sahanın durumu sıkıntılı. Bu pozisyonda nasıl antrenman yapıp maça hazırlanacağız. TFF'nin bunu değerlendirmesi lazım. Malatyaspor için değil Türk futbolu için değerlendirmesi lazım."

"TESİSLERDE NASIL KALACAĞIZ?"

"Ortada deprem gerçeği var. Oraya gelen takımlar nasıl gelecek, biz tesislerde nasıl kalacağız. Hepsi sıkıntı ve hasarlı durumda. Çok zor durumdayız. Başvurumuzun sonucunu bekliyoruz. Bu maçtan sonra Malatya'da oynayacaktık ama şimdi ne olur bilemiyoruz."