Yeni Malatyaspor, Neeskens Kebano ile Aboubakar Kamara'yı bitiriyor

Hücum bölgesi için transfer görüşmelerini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, aradığı isimleri İngiliz ekibi Fulham’da buldu. Sarı-kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano, forvet bölgesi içinse Aboubakar Kamara’yı kadrosuna katmak istiyor. Her iki oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetimin, Fulham kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

NEESKENS KEBANO KİMDİR?

27 yaşında ve 1.70 boyundaki Kongo uyruklu Fransız oyuncu Neeskens Kebano on numara pozisyonunda oynuyor. Fulham ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kebano, Paris Saint-Germain, SM Caen, KRC Genk ve RSC Charleroi takımlarının formalarını giydi. Kebano, Fransa U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımları’nda oynadıktan sonra 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nın formasını giydi. Premir League’de bu sezon 3 karşılaşmada görev alan Neeskens Kebano, 1 FA Cup, 1’de EFL Cup maçında forma giydi. Kebano, on numara pozisyonunda oynadığı 80 karşılaşmada 19 gol kaydederken, 12’de asist yaptı. Neeskens Kebano’nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.