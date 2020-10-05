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Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 05.10.2020 18:04 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'da forma giyen kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti

Kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'da forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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