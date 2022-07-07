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Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

07.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.

Günü tek idmanla tamamlayan sarı-siyahlı ekip 12 Temmuz'a kadar izin yapacak. Malatya ekibi, iznin ardından tekrar Malatya'da toplanarak çalışmalarını sürdürecek.

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Yeni Malatyaspor Malatya futbol

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