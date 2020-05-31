Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Sahada mücadele ederek ligde kalmak istiyoruz"

Ravcı, yazılı açıklamasında, son günlerde yaşadıkları süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Takımda havayı kaybettiklerini, omurgayı etkileyecek değişiklikler olduğunu aktaran Ravcı, devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırdıktan sonra kritik tercihler yaptıklarını belirtti.

Ali Ravcı, teknik adam tercihleri, bazı oyuncuların takımdan ayrılması ve yeni gelenlerin uyumu nedeniyle ikinci yarı hiç kazanamadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüm bu kötü sonuçlara bir izah gerekiyorsa aldığımız risklerin bir Anadolu kulübü için biraz fazlaca olduğunu söylemek sanırım zor olmaz. Bunun yanında biz, taraftar, şehir havamızı kaybettik. Arkamıza aldığımız rüzgar bu kez ters esti. Her şey üst üste geldi. Hakem hataları, kötü sonuçlar, ekonomik sorunlar ve koronavirüs süreci… Bugünden sonrasına bakacak olursak, şartlar eşitlendi. Formda olan takımla formsuz olan ekip arasında fark kalmadı. Bence bu bizim gibi takımlar için bir avantaj olabilir. Hikmet hoca ve futbolcularımızın baktığı bu. Şimdi buradan nasıl çıkabiliriz. Hepimizin üzerinde durduğu konu bu."

