Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı 17 maçta 14 puan toplayarak 19. sırada yer alan sarı-siyahlılar, Yukatel Kayserispor müsabakasını kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Karim Hafez, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.



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