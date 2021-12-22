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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

22.12.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı 17 maçta 14 puan toplayarak 19. sırada yer alan sarı-siyahlılar, Yukatel Kayserispor müsabakasını kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Karim Hafez, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

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