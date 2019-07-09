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Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe ve Luke Brattan'ı Türkiye'ye davet etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 09.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan E.Y. Malatyaspor, transfer teklifinde bulunduğu Zimbabve Milli Takımı'nın stoperi Teenage Hadebe ve Manchester City'de forma giymiş olan Luke Brattan’ı Türkiye’ye davet etti.

Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe ve Luke Brattan'ı Türkiye'ye davet etti

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden E.Y. Malatyaspor, Danijel Aleksic’in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli takımına satışından kazandığı ücreti kadrosunu güçlendirmek için transfere harcayacak.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs’te forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe’yi Türkiye’ye davet etti. 1.85 boyunda 23 yaşındaki futbolcunun sunulan teklife sıcak baktığı ve Malatyalı yöneticilere Türkiye’de oynamak istediğini ilettiği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teklif yapıp Türkiye’ye davet ettiği bir diğer isim de Avusturalyalı ön libero Luke Brattan. En son Manchester City’de forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği, oyuncudan gelecek olumlu haberi beklediği bildirildi. Yeni Malatyaspor, transferde şu ana kadar Fofana, Jahovic, Özer Özdemir ve Murat Akşit’i kadrosuna dahil etti.


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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Teenage Hadebe Luke Brattan

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