Yeni Malatyaspor tribünlerine hareket çekmişti! Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'ya transfer oldu

Kasımpaşa, deneyimli defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sadık, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızlı ekipte gergin anlar yaşanmıştı. Ev sahibi ekibin kaptanı Sadık Çiftpınar, taraftarların kendisine gösterdiği tepkiler sonrası oyundan çıkmak istemiş ve kaptanlık pazubandını çıkararak kenara gelmişti. İki takım oyuncularının ısrarıyla oyuna döndükten kısa bir süre sonra tribünlere mahrem yerini göstererek hareket yapan tecrübeli stoper, kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.



