SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Yeni Malatyaspor tribünlerine hareket çekmişti! Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'ya transfer oldu

Yeni Malatyaspor tribünlerine hareket çekmişti! Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'ya transfer oldu

25.06.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçında ilginç bir olay yaşanmıştı. Sadık Çiftpınar, taraftarın tepkisi sonrasında kaptanlık pazubandını çıkararak kenara gelmişti. O anlarda taraftarlar tarafından yuhalanan Sadık, tribünlere dönerek mahrem yerini göstermiş ve ortalığı bir anda karıştırmıştı. Yaşanan bu hadisenin ardından Sadık'ın Süper Lig'den başka bir takıma transfer olması beklenmiyordu. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor tribünlerine hareket çekmişti! Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'ya transfer oldu
Sadık Çiftpınar

Sadık Çiftpınar

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kasımpaşa, deneyimli defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sadık, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

62360ab17f642

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızlı ekipte gergin anlar yaşanmıştı. Ev sahibi ekibin kaptanı Sadık Çiftpınar, taraftarların kendisine gösterdiği tepkiler sonrası oyundan çıkmak istemiş ve kaptanlık pazubandını çıkararak kenara gelmişti. İki takım oyuncularının ısrarıyla oyuna döndükten kısa bir süre sonra tribünlere mahrem yerini göstererek hareket yapan tecrübeli stoper, kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig’in kralı belli olduSüper Lig’in kralı belli oldu
Jesus çılgına döndü oyundan aldı! 'Yetersiz'Jesus çılgına döndü oyundan aldı! 'Yetersiz'
Balotelli için resmi açıklama! G.Saray...Balotelli için resmi açıklama! G.Saray...
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

Cimbom'dan gece yarısı bombası!

Cimbom'dan gece yarısı bombası!

Kimse beklemiyordu! Muslera ve ayrılık...

Kimse beklemiyordu! Muslera ve ayrılık...

Marcao'yu yerle bir etti! "Neymiş bu adam"

Marcao'yu yerle bir etti! "Neymiş bu adam"

Zehra Güneş, sosyal medyayı salladı!

Zehra Güneş, sosyal medyayı salladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damat düğünde dehşet saçtı! Eline silah alıp...

Damat düğünde dehşet saçtı! Eline silah alıp...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.