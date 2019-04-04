Yeni Malatyaspor'un 'Türkiye Kupası' rüyası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, rövanşta saha ve seyirci avantajını kullanarak adını finale yazdırmak istiyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adı Yeni Malatyaspor olarak değiştirilen sarı-siyahlı takım, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve iyi bir performans gösteren Malatya temsilcisi, tüm kentin kurduğu Türkiye Kupası rüyasını gerçekleştirmenin planlarını yapıyor.

Kupaya 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, Kırklarelispor ve Etimesgut Belediyespor'u yenerek 16 takım arasına kalmayı başardı. Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u kendi evinde 3-2, deplasmanda da 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

PENALTILARDA YARI FİNALE KALDI

Malatya temsilcisi, çeyrek finalde İzmir temsilcisi Göztepe ile eşleşti. Evkur Yeni Malatyaspor, sahasındaki ilk maçı Barış Alıcı'nın 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanarak ikinci maça avantajlı çıktı. Göztepe, rövanş karşılaşmasında normal süre ve uzatma dakikalarını 1-0 önde bitirince, tur atlayacak olan takımı penaltı atışları belirledi. Sarı-siyahlılar, atışlarda rakibine 5-3 üstünlük kurdu ve yarı finale kaldı. Malatya ekibi, yarı final ilk maçında ise zorlu rakibi Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalarak rövanş için avantaj elde etti.