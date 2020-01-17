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  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan birlik ve beraberlik mesajı

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan birlik ve beraberlik mesajı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 17.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, camiaya seslenerek, "Yeter ki inanalım, gerisi kolay. Önümüzde tertemiz bir sayfa var. Biz bu temiz sayfaya güzel şeyler yazmak istiyoruz" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan birlik ve beraberlik mesajı

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, kendilerini tamamen lige verdiklerini söyledi.

Önlerinde bulunan Başakşehir mücadelesini kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Pilten, “Önümüzde zorlu bir Başakşehir müsabakası var. Hazırlıklarımıza Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde devam ediyoruz. Hocamız kendisini defalarca ispatlamış bir isim. Bu aşamada da kendisine güveniyoruz. Sergen hocamıza da bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Futbol dünyasında bu tür ayrılıklar hep olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Artık önümüzde tertemiz bir sayfa var. Biz bu temiz sayfaya güzel şeyler yazmak istiyoruz. Bu anlamda camiamızın bu süreçte Ali Ravcı hocamıza her anlamda destek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

"ALACAĞIMIZ PUAN YA DA PUANLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Pilten, hafta sonu oynayacakları maça İstanbul’da yaşayan Malatyalıları da davet ederek, şunları söyledi:

"Hafta sonu deplasmanda Başakşehir takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz oldukça kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Oradan alacağımız puan ya da puanlar büyük önem taşıyor. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. İstanbul’da yaşayan Malatyalıları maçımıza bekliyoruz."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Selim Pilten Spor Toto Süper Lig

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