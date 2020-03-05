Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye 3 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor oyuncusu Teenage Lingani Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Hadebe, 3 maç men cezası aldı.

PFDK, Fraport TAV Antalyaspor'un 150, Hes Kablo Kayserispor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a 55, Altay'a 12, Eskişehirspor'a 18 bin lira para cezası verildi.

Bursasporlu futbolcu Abdullahi Shehu 2 maç men, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mesut Mestan ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

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