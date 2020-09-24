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Yeni Malatyasporlu Jody Lukoki’ye milli davet

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor’un büyük beklentilerle kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Jody Lukoki, ülkesinin oynayacağı maçlar için milli takıma davet edildi.

Yeni Malatyasporlu Jody Lukoki’ye milli davet

Yeni Malatyaspor'un yeni sezon öncesi ilk resmi transferi olma özelliğini taşıyan Lukoki, atlattığı koronavirüs hastalığı sonrası yavaş yavaş form tutmaya başladı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Göztepe karşılaşmasında ikinci yarıda şans tanığı Kongolu futbolcunun sahada kaldığı süre içerisinde fiziksel olarak henüz hazır olmadığı gözlendi.

Bu arada Lukoki, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin ekim ayında oynayacağı Burkina Faso ve Fas Milli takım maçları için milli takımın aday kadrosuna davet edildi.

Ayrıca Türkiye’den Fenerbahçe forması giyen Marcel Tisserand, Galatasaray forması giyen Luyindama, ve Beşiktaş forması giyen Nsakala da Kongo Milli Takımı’na davet edildi.

(İHA)

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