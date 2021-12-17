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  4. Yeni Messi diyorlardı... Barcelona'da Yusuf Demir'e yol göründü

Yeni Messi diyorlardı... Barcelona'da Yusuf Demir'e yol göründü

17.12.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'da yeni Messi olarak adlandırılan Yusuf Demir'e kötü haber geldi. İspanyol basını Rapid Wien'den kiralık olarak Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Yeni Messi diyorlardı... Barcelona'da Yusuf Demir'e yol göründü
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona'da büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir için ayrılık çanları çalıyor. Messi'nin ayrılığı sonrası taraftarların 'Yeni Messi' olarak adlandırdığı Türk yıldız takımdan ayrılabilir. Sezon başında 10 milyon euro karşılığında kiralık olarak Barcelona'ya katılan genç oyuncu İspanyol basınının iddiasına göre kadroda düşünülmüyor.

ALMAN EKİPLERİ PEŞİNDE!

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İspanyol Gazetesi Sport'ta yer alan haberlere göre; Barcelona'da 10 maçta forma giymesi durumunda satın almak opsiyonu devreye girecek genç futbolcunun şu ana kadar toplam 9 maçta süre aldığı aktarılırken, genç futbolcunun peşinde Alman ekiplerinin bulunduğu belirtildi.

BARCELONA İZİN VERECEK

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La Liga'da şu an 8. sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Barcelona'nın yapacağı yeni transfer için kadroda boşluklar açmak istediği ve Yusuf Demir'in de opsiyonunu kullanmayıp, genç yıldızın istediği kulüplerle görüşmesine izin vereceği kaydedildi.

Medyada yer alan haberlerde; genç futbolcunun, sıradaki durağının Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen gibi ekipler olabileceği aktarıldı.

Öte yandan Yusuf Demir'in temsilsicinin ise çıkan haberler karşısında şimdilik yorum yapmadığı ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Demir
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