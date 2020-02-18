YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. "Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi" başladı

"Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi" başladı

ADANA HABERLERİ  | 18.02.2020 08:04 | Son Güncelleme

"Diplomam var, iş ararken tecrübe soruluyor" diye yakınan genç mühendislere Adana’da önemli bir fırsat kapısı aralandı.

"Diplomam var, iş ararken tecrübe soruluyor" diye yakınan genç mühendislere Adana’da önemli bir fırsat kapısı aralandı. "Yeni Mezun Mühendis İstihdam Projesi" kapsamında genç mühendisler diplomalarını iş tecrübesiyle taçlandıracak.
Türkiye’nin en büyük örülmüş ve dokunmuş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları A.Ş. ”Mühendislik Sizden, Tecrübe Bizden’’ sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Abdi Sütcü konferans salonunda gerçekleştirilen törene; Adana İSKUR Müdürü Ahmet Karaveli, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Yalçın, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Efe Efeoğlu, Abdioğulları İnsan kaynakları departmanı çalışanları, yeni mezun 16 mühendis ve çok sayıda davetli katıldı.
Projenin açılışında gençlere hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kendi hayatından ve iş dünyasında yaşananlardan örnekler vererek gençlere nasihatlarda bulundu.
Türkiye’nin ve Türk sanayisinin ilerlemesinde genç yeteneklerin önemine vurgu yapan Sütcü, “Açıkça söylemek gerekirse iş tecrübesi biz işverenler için işe alımlarda önemli bir kriterdir. Ancak, yeni mezunların da elbette bir yerden başlaması gerektiğinin de farkındayız. Bu nedenle burada size sunulan iş tecrübesi fırsatını iyi değerlendirin, işinize dört elle sarılın” dedi.
İŞKUR Adana, ÇÜ ve ATÜ’nün katkılarıyla yeni mezun mühendislerin tecrübe edinmeleri ve mesleğe kazandırılmaları için gerçekleştirilen projede bulunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Bekir Sütcü, ’’Bu projeye başlayacak mühendisler açısından şunu söylemek istiyorum, Abdioğulları olarak 24 yılı sanayide olmak üzere toplam 55 yıllık bir ticari geçmişimiz var. Benim yaşım 55 ve kendimi bildim bileli çalışıyorum ve üretiyorum. Abdioğulları Ailesi olarak çalışmayı memleketimize bir borç olarak görüyoruz. Sizlerin de böyle görmesini, başarı odaklı olmanızı tavsiye ediyorum’’ diye konuştu.
Üniversite mezunlarının iş ararken ne gibi sıkıntılar yaşadığını iyi bildiğinden bahseden Sütcü, gençlere sabırlı olmalarını, yılmadan, pes etmeden çalışmalarını tavsiye etti.
Gençlere diplomalarını tecrübe ile taçlandırmalarını öneren Başkan Sütcü, “Teknoloji odaklı ve stajını okurken yapmış, az da olsa tecrübe edinmiş, Yani bileğine altın bileziğini takmış gençler yetiştirmeliyiz. Biz sanayiciler olarak öğrencilerin sahada önünü açmalıyız. Bu gençler Türkiyemizin geleceği. Geleceğimize katkı sağlamalı, gençlerimize bilgi ve tecrübe yatırımı yapmalıyız. Abdioğulları ailesi olarak bu konuda vicdanımız rahat, bu projenin içinde yer alıp, diğer sanayici arkadaşlarımıza örnek olmayı umut ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Adana İŞKUR Müdürü Ahmet Karaveli ise, “Temennimiz bu projeyi başarılı bir model olarak büyüyerek devam etmedir. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Bekir Sütcü başkanıma, üniversitelerimizin değerli hocalarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Kariyer basamaklarında ilk adımı “Abdioğulları Şirketinde” atan yeni mühendisler ise kendilerine bu imkanı sağlayan kurumlara teşekkür ettiler.
Konuşmaların ardından genç mühendisler; her çalışan insan için unutulmaz olan ilk iş gününe heyecanla başladılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Orhan Osmanoğlu: “Abdülhamid Han tahtta kalsaydı Birinci Dünya savaşı çıkmazdı”

Orhan Osmanoğlu: “Abdülhamid Han tahtta kalsaydı Birinci Dünya savaşı çıkmazdı”

Kütahya’da uyuşturucu madde bulundurmak suçu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Kütahya’da uyuşturucu madde bulundurmak suçu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Adana Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:18
Öğle
12:58
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:42

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Buğra Eczanesi
Seyhan
Büyük Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Mert Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’de encümene verilen gayrimenkul satış yetkisi iptal edildi

Büyükşehir’de encümene verilen gayrimenkul satış yetkisi iptal edildi

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda 5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Baba Ölünce Borçlarından Dolayı Elektriksiz Kalan Aile Yardım Bekliyor

Baba Ölünce Borçlarından Dolayı Elektriksiz Kalan Aile Yardım Bekliyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.