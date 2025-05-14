SPOR

86
78
58
57
51
50
47
46
46
46
44
43
42
40
38
35
35
20
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Yeni model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimleri tek tek saydı... Osimhen'in durumu net: %90 bitti!

Bu hafta çifte kupa sevinciyle bayram yaşamak isteyen Galatasaray'da tek endişe kaynağı ise Osimhen'in durumu. "Osmihen kalacak mı gidecek mi?" sorusuna yanıt aranırken Serdar Ali Çelikler "Yüzde 90 bitti" diyerek son durumu açıkladı. Galatasaray'ın yeni sezon kadro yapılanmasıyla ilgili önemli detayları paylaşan Çelikler yeni sezon öncesi gelecek ve gidecek futbolcuların isimlerini tek tek saydı. İşte yeni model Galatasaray kadrosu...

Yeni model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimleri tek tek saydı... Osimhen'in durumu net: %90 bitti!
Devrim Karadağ

Bu akşam Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı kupayı kaldırmak için mücadele edecek olan Galatasaray Süper Lig'de de şampiyonluk için adeta gün sayıyor. Hafta sonu sahasında konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması halinde sarı-kırmızılılar 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve 5. yıldızını takacak.

OSIMHEN KALIYOR MU GİDİYOR MU?

Galatasaray taraftarı bayram gibi bir hafta yaşamak için adeta bayrakları hazırlarken, bir yandan da endişeyle Victor Osimhen'in durumunu takip ediyor. Sezona damga vuran ve gol krallığı yarışında zirveye oturan yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu.

Napoli'nin 75 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Osimhen'in kalması için sarı-kırmızılı taraftarlar kampanyalar başlatsa da gelen haberler ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

thumbs_b_c_04273777e0d45626fb0cdfc00c78ae18

"OSIMHEN YÜZDE 90 GİDİYOR! İKİ TAKIMDAN BİRİNE GİDECEK"

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, YouTube'daki Vole kanalında yaptığı açıklamada Osimhen'in yüzde 90 Galatasaray'dan ayrılacağını belirtirken, yıldız golcünün yeni takımı için de iki kulübün ismini verdi. Çelikler "Osimhen Juventus ya da Manchester United'a gidecek. Para ağır basarsa Suudi Arabistan'a gidecek. Hiç kimse onlarla yarışamaz. Osimhen'in çok da uzatmadan kararını vermesi lazım. Galatasaray matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Osimhen kararını açıklayacaktır." dedi.

gdgdh

"OKAN HOCA 3'LÜ OYNAMAK İSTİYOR"

Galatasaray'ın gelecek yıl kadrosu, olası transferleri ve oyun planıyla ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Çelikler,"Okan Hoca devre arasında 'Ben 3'lü savunma oynamak istiyorum"'demiş, sistemi o yüzden gelecek yıl değiştirebilir. Bu yıl 4'lü oynattı ama çünkü Osminhen-Moratta işbirliği tutmadı. Seneye 3'lü mü oynayacak 4'lü mü oynayacak bu biraz transferlere bağlı" diye konuştu.

thumbs_b_c_4c7bd8bb62e1356c19688be260eb70e5

OSIMHEN YERİNE İKİ YILDIZ GOLCÜ LİSTEDE

Her şeyin santrafora bağlı olduğunun altını çizen Çelikler, sarı kırmızılı takımın transfer listesinde iki golcü futbolcunun olduğunu söyledi.

thumbs_b_c_0c965037c7310b33a44c4a62f18cefb7

Tammy Abraham

İsim de veren Çelikler "Santraforun Osimhen değilse Türkiye'ye gelmek istemediği düşünülen muadili değilse, Tammy Abraham ise bilmiyorum yani. Ivan Toney ise 3'lü olabilir. Ivan Toney olacakmış gibi geliyor gelecek yıl Galatasaray'ın. Ama yüksek maliyetli adamlar bunlar. Tam da bilmiyorum ikisinin de isimleri geçiyor." dedi.

thumbs_b_c_c8efdd1ba30eca575820c8676c04a676

Ivan Toney

"MORATTA MI OLUR, ICARDI Mİ OLUR?"

Bu isimlerin yanında kimin oynatacağının da net olmadığını belirten Çeklikler "Moratta mı olur, Icardi mi olur? Birinden birinden çıkman lazım, vazgeçmen lazım. Bence bu kararı vermiş değil Galatasaray daha. Peki, Raheem Sterling Galatasaray'a olur mu? O da konuşuluyor ama bence olmaması lazım." ifadelerini kulandı.

thumbs_b_c_9fc26f46696d6f32affa1e54c67a0219

Çelikler, orta saha içinse Bernardo Silva, Granit Xhaka isimlerinin geçtiğini ifade ederken "Xhaka'yı da izledim son Dortmund maçında çok kötü oynadı yani. Granit Xhaka'yı alırsa 3-4-3 oynayabilirsin. O zaman da işte çift santrafor oynatamıyorsun." dedi.

GALATASARAY'DAN HANGİ İSİMLER AYRILIYOR?

Galatasaray'da yeni sezon da takımdan ayrılabilecek isimleri tek tek sayan Çelikler, yeni sezon kadro yapılanmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı;

"BARIŞ ALPER KESİN GİTTİ"

"Barış Alper gitti kesin olarak, sağ bek transferi de, sol bek transferi de yok onu söyleyim. Ismail Jakobs gider, Derrick Köhn geri dönüyor. Köhn ve Eren Elmalı'yla devam edilir.

thumbs_b_c_48891cf97e04e1878d42bbe661129159

"ABDÜLKERİM SATILABİLİR"

Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sánchez kalıyor. Ancak yüzde yüz bir sol stoper alınıyor. Abdülkerim satılabilir, kendisi de gitmeyi isteyebilir.

thumbs_b_c_116f01de57812709551cce37ff8be235

Nelsson ve Zaniolo da geri geliyor.

"MUSLERA BIRAKIYOR YERİNE..."

Muslara yüzde yüz bırakıyor. Oraya da birinci sınıf bir kaleci alacak Galatasaray. Ederson olabilir."

thumbs_b_c_7c22e9ebfa2e3e65c66a13a2ef4a0b14

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Beşiktaş derken... Yeni adres!Fenerbahçe, Beşiktaş derken... Yeni adres!
Recep Durul: "Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var"Recep Durul: "Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var"
Anahtar Kelimeler:
transfer Fernando Muslera galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

TFF'den devlere kötü haber! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oybirliği ile ret

TFF'den devlere kötü haber! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oybirliği ile ret

Fatih Tekke ile Muslera'nın 'Türkçe' diyaloğu olay oldu! Tüm salon kahkahaya boğuldu

Fatih Tekke ile Muslera'nın 'Türkçe' diyaloğu olay oldu! Tüm salon kahkahaya boğuldu

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.