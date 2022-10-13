Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi

Tolga Akış ile kısa sürede boşanmasıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşıyor. Son dönemde hem sahnesine yaptığı fiyat artışıyla hem de iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Bastık'tan yeni poz geldi.

Bastık mini şortu ve sütyeniyle koltukta sere serpe poz verdi. Genç şarkıcının "Son güneşli günler" notuyla paylaştığı pozları olay oldu.

Zeynep Bastık'ın ev halini görenler "Ayakların çok güzel" yorumları yaptı.



