Yeni sezon çekimleri başlayan Kardeşlerim dizisine sürpriz transferler! 3 oyuncu kadroya katıldı

Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak , Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Evrim Doğan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon çekimleri devam ediyor.

Yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda sürpriz isimler katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz), Nihan Büyükağaç (Şevval Yılmaz) ve Ecem Sena Bayır dahil oldu.

ÖMER'İN BABASINI CANLANDIRACAK

Gayrimeşru olarak dünyaya gelen ve verdiği büyük mücadeleyle dikkat çeken Ömer’in babasına başarılı oyuncu Kaan Çakır hayat verecek.

Yeni sezonda Ömer’in en büyük düşmanlarından biri olacak Şevval karakterine ise Nihan Büyükağaç oynayacak.





