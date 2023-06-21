Yeni sezon formasındaki hata, satışları durdurdu! Premier Lig devinde ilginç olay...

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon nefes kesen şampiyonluk yarışında Manchester City ile kozlarını paylaşan Arsenal, uzun süre lider götürdüğü sürecin son haftalarında geriye düşmüş ve kupayı rakibine kaptırmıştı.

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Arsenal'in Premier Lig'de namağlup şampiyon olduğu 2003/04 sezonuna özel tasarlanan 2023/24 sezonu formasının iç kısmında hata olduğu açıklandı.

Kuzey Londra ekibinin yeni sezon formasında "38 maç" yerine "32 galibiyet ve 6 beraberlik" yazısının görüldüğü belirtildi.

Forma üreticisi Adidas ve Arsenal'in sitesinden yeni sezon formaları kaldırılırken kulüpten yapılan açıklamada, forma satın alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağı kaydedildi.

Arsenal'in açıklamasında, "Yenilenen formaların mümkün olan en kısa sürede hazır olması için çalışıyoruz. Formayı satın alan taraftarlarımıza ücret iadesi yapacağız. Bu tasarım hatası, marka olarak belirlediğimiz standartların altında kalıyor ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



