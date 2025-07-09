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Yeni sezon öncesi müjde! Süper Lig maçlarına artık sadece kimlik kartlarıyla da girilebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girilebileceğini açıkladı.

Yeni sezon öncesi müjde! Süper Lig maçlarına artık sadece kimlik kartlarıyla da girilebilecek
Emre Şen

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçildiği belirtildi.

T.C. KİMLİK KARTLARINA DA ELEKTRONİK BİLET YÜKLEMELERİ GEREKECEK

Yeni sezon öncesi müjde! Süper Lig maçlarına artık sadece kimlik kartlarıyla da girilebilecek 1

Taraftarların statlara erişimlerinin kolaylaştırılmaya çalışıldığı vurgulanarak, "TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Alınan kararla kulüplerin anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacağı aktarıldı.

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Süper Lig passolig Kimlik kartı bilet
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