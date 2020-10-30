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Yeni sezonda kadroyu genişlettiler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Suç komedisi Why Women Kill kadrosuna iki yeni isim dahil oldu

Yeni sezonda kadroyu genişlettiler

Kara komedi dizisi Why Women Kill ikinci sezonu hakkında ilk haberler gelmeye başladı. Allison Tolman ve Nick Frost, CBS All Access'te yayınlanan dizinin yeni sezonuna dahil oldu.

Antolojik kara komedi serisinin ikinci sezonu 1949'da geçiyor. Güzel olmanın ne demek olduğunu, insanların dünyaya sunduğu yüzlerin ardındaki gizli gerçeği ve toplum tarafından görmezden gelinmenin etkilerini işleyen komedi suç dizisi, beğenilen ilk sezonundan sonra ikinci sezon onayı almıştı.

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Tolman, dünyanın zulmü karşısında iyimser olan, çekingen ve tuhaf ev kadını Alma'yı oynayacak. Alma, yerel bahçe kulübünde bir yer edinmek ve huysuz kızının evlendiğini görmek için can atar ama kocasının gizli hobisini öğrenince hayatı alt üst olur. Frost, günlerini bir veteriner olarak hasta ve yaralı hayvanları sefaletinden kurtararak geçiren Alma'nın sevgili kocası Bertram'ı oynayacak. Her zaman kibar ve güler yüzlü Bertram'ın neşeli doğasının, gösterdiğinden daha karanlık gizli bir hobisi vardır.

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