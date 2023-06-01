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Yeni sezonun ilk transferi Dimitrios Kourbelis! Hayırlı uğurlu olsun…

01.06.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordo mavili takımın yeni sezonunda transfer edeceği isimler arasında Panathinaikos forması giyen Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis de yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı. İşte detaylar...

Yeni sezonun ilk transferi Dimitrios Kourbelis! Hayırlı uğurlu olsun…

Transfer sezonu için geri sayım başladı. 2023 yaz transfer sezonuna az bir zaman kala Trabzonspor’a transfer olacak isimler arasında Panathinaikos forması giyen 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis de yer aldı.

İlk transferini gerçekleştirmeye hazırlanan Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Dimitrious Kourbelis, görüşme yapmak üzere yarın saat 10:00’da İstanbul’a gelecek.

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Sezon sonunda Panathinaikos’la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Dimitrious Kourbelis ile Trabzonspor imza aşamasında bir araya gelecek.

Prensip anlaşmasına varılan Yunan oyuncu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak.

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