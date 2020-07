Yeni sosyal medya düzenlemesi

Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanı Orhan Atak, mecliste yasalaşması beklenen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vesayet odaklarının ve terörün beslendiği sosyal medya kullanımı, bu mecrayı bir bataklığa çevirmeden bizzat TBMM’de yapılacak yeni düzenlemelerle kurutulmalıdır” dedi.

Gündemde en çok tartışılan konuların başında gelen sosyal medyanın etik kullanımı konusunda yapılması gerekenlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Atak, “Özellikle son 10 yılda hayatımızın merkezine oturan sosyal medya platformları ne yazık ki uzun süredir temel amacının çok dışında kullanılıyor. Yalan, iftira, linç, itibar suikastı platformları haline gelmiş ve itham edenin ispat etmesi değil de, itham edilenin kendini temize çıkarma çabası gösterdiği ilginç bir mecra noktasına gelen sosyal medya her şeyin mubah sayıldığı kirli bir araca dönüşmüştür. Günlük hayatta işlendiği anda ağır müeyyideleri olan fiiller ne yazık ki sosyal medyada işlendiğinde yeterince yaptırıma uğramamakta ve bu durumda önemli mağduriyetleri ortaya çıkarmaktadır. Ne yazık ki rumuz, nick, takma ad olarak isimlendirilen sahte profillerin arkasına sığınan şahıslar taciz dahil her türlü suçu işlemekte, iftirayı atmakta ve çoğu zaman üzülerek ifade ediyorum bu durum yanlarına kar kalmaktadır. Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede sosyal medya yasaları bulunmaktadır. Türkiye ise bu hususta biraz geç kalan ülkeler arasında. Sosyal Medya ile tanışan ülke insanımızın birer birer kullanıcı olarak katıldıkları bu mecralarda gelişi güzel hareket edemeyeceklerini,suç teşkil eden unsurları dikkate alarak, karşılığında cezai bir durumun olacağını bilip, bu mecraya katılmış olsalardı elbette ki daha bilinçli ve seviyeli bir platform haline gelebilirdi” dedi.

“Sosyal medyayı ahlaki kullanmayı teşvik edecek çözümler üretilmelidir"

Terörün ve vesayet odaklarının sosyal medya mecrasını bataklığa çevirdiğini ifade eden Atak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhakkak ki Sosyal Medyada estirilen bu yalan terörüne karşı, etkin bir mücadele başlatılmalıdır. Bu mücadelenin çözüm seçenekleri tekzip olmamalı, para cezası olmamalı, zorunlu yayın hiç olmamalı, yalandan medyayı tümüyle arındıracak etkin yaptırımlar ve sosyal medyayı daha ahlaki bir seviyede kullanmayı teşvik edecek çözümler TBMM’den geçirilmelidir. Vesayet odaklarının ve terörün beslendiği bu seviyesiz sosyal medya kullanımı bu mecrayı bir bataklığa çevirmeden bizzat TBMM’de yapılacak yeni düzenlemelerle kurutulmalıdır.”