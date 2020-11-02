Yeni sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat

Pandemi dönemi yaptığı canlı yayınlarla kitlesini genişleten ve sonrasında piyasaya yön veren, TikTok'ta yeni akımları başlatan videoları ile adından söz ettiren Cellat şimdilerde herkesin gözdesi durumunda. Büyük firmaların reklam için peşinden koştuğu Özgür Deniz Cellat, ilk olarak köklü içecek firması olan Dimes ile reklam çalışmalarına başladı. Sosyal medya harici olarak televizyonda da yayınlanan reklam büyük beğeni aldı. Kısa sürede markanın adından söz ettirmeyi başaran genç fenomen bu olaydan sonra diğer markalarında radarına takıldı. Daha sonra ülkenin en hatırı sayılır giyim firmalarından olan Koton markası ile reklam çalışması yapan Özgür Deniz Cellat'ın sıradaki işi merak konusu.

Instagram'da da kitlesini genişletip zirveye doğru ilerleyen Cellat ileride çok daha güzel işler yapacağa benziyor. Son röportajında; " Sosyal medyada geçici birisi değil kalıcı birisi olmak için çabalıyorum. Ve bunun için elimden geleni yapacağım, bir anda parlayıp sönen insanlar gibi olmamak için kendimi geliştirme adına her şeyi yapıyorum" diyen Özgür Deniz Cellat, tüm sosyal medya kanallarında kitlesini genişletmek için ekip olarak kolları sıvadıklarını da ekliyor. Sadece Tiktok değil Instagram ve Youtube'da içerik üretmek için deyim yerindeyse gece gündüz çalıştıklarını söylüyor.





