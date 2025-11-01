Yeni takımının yıldızı olduğu! Fenerbahçe Tadic'i gönderdiğine bin pişman...

Fenerbahçe’de iki sezon boyunca kaptanlık yaptıktan sonra sözleşmesi sona eren Dusan Tadic, yaz döneminde sarı-lacivertli ekibe veda etmişti. 36 yaşındaki Sırp yıldız, yeni takımı Al-Wahda’da sergilediği performansla kariyerine adeta ikinci bir bahar yaşatıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi’nin 7. haftasında Al Nasr’ı ağırlayan Al-Wahda, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Tadic, takımının ilk golünde yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Sol kanattan yaptığı etkili ortayla Kruspzky’ye golü hazırlayan tecrübeli futbolcu, yine klasını konuşturdu.
Üst üste dördüncü galibiyetini alan Al-Wahda, puanını 17’ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Sezon başından bu yana 13 resmi maçta görev alan Dusan Tadic, 2 gol ve 5 asistle toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.
