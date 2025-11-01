Yeni takımının yıldızı olduğu! Fenerbahçe Tadic'i gönderdiğine bin pişman...

Fenerbahçe’de iki sezon boyunca kaptanlık yaptıktan sonra sözleşmesi sona eren Dusan Tadic, yaz döneminde sarı-lacivertli ekibe veda etmişti. 36 yaşındaki Sırp yıldız, yeni takımı Al-Wahda’da sergilediği performansla kariyerine adeta ikinci bir bahar yaşatıyor.

YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi’nin 7. haftasında Al Nasr’ı ağırlayan Al-Wahda, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Tadic, takımının ilk golünde yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Sol kanattan yaptığı etkili ortayla Kruspzky’ye golü hazırlayan tecrübeli futbolcu, yine klasını konuşturdu.

7 GOLE KATKI

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Al-Wahda, puanını 17’ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Sezon başından bu yana 13 resmi maçta görev alan Dusan Tadic, 2 gol ve 5 asistle toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.