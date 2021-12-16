Yeni tarzı olay olmuştu! Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitti.

Ünlü türkücü yeni imajıyla ilginç paylaşımlara imza atmıştı.

Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düşmüştü.

"SÜRPRİZLERLE GELİYORUM"

Yeni imajıyla Özcan Deniz'e benzetilen Berdan Mardini son olarak yeni bir karesini daha paylaştı. 43 yaşındaki Mardini "Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor. Sürprizlerle geliyorum." dedi.





