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Yeni tarzı olay olmuştu! Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor

16.12.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde yaptığı imaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırtmıştı. Yeni tarzıyla Özcan Deniz'e benzetilen Mardini, "Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor. Sürprizlerle geliyorum" açıklamasını yaptı.

Yeni tarzı olay olmuştu! Berdan Mardini: Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitti.

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Ünlü türkücü yeni imajıyla ilginç paylaşımlara imza atmıştı.

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Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düşmüştü.

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"SÜRPRİZLERLE GELİYORUM"

Yeni imajıyla Özcan Deniz'e benzetilen Berdan Mardini son olarak yeni bir karesini daha paylaştı. 43 yaşındaki Mardini "Asıl imaj çalışmaları şimdi başlıyor. Sürprizlerle geliyorum." dedi.

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Berdan Mardini
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aynı Doğuş olmuş
yazık bu da yoldan çıktı

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