Yeni transfer Etebo'yu Scott Piri'ye havale etti

Galatasaray'ın bu sezon orta sahaya yaptığı transfer Oghenekaro Etebo, Başakşehir maçında oyuna sonradan girdi. Futbolcunun performansıyla sınıfta kalması dikkati çekti. Etebo konusunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in planı ortaya çıktı. Fenerbahçe maçında sahada olacak mı? İşte yanıtı...
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Etebo'yu maçın gidişatına göre oyuna sokacağını ifade etti.
Terim, Galatasaray 1-0 öndeyken futbolcuyu oyuna soktu. 72. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna giren Etebo'nun hazır olmadığı için az bir süre aldığı öğrenildi.
Hatırlanacağı gibi futbolcu Gaziantep FK ve Neftçi Bakü maçlarında kadroda yer almamıştı. Etebo için kondisyoner Scott Piri özel bir çalışma hazırladı. Futbolcu, bir süre daha ilk 11'de görev alamayacak. 3. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde futbolcu kadroda olsa bile yedekler arasında yer alacak. (Ajansspor)
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