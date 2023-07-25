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Yeni transfer ilk maçında sakatlandı! Okan Buruk'tan Angelino açıklaması

25.07.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan yeni transfer Angelino taraftarları korkuttu.

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı. Yeni transfer Angelino'nun sakatlanması taraftarları korkuttu. Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamayla yüreklere adeta su serpti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino karşılaşmada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Maçın 84. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol sol bek, yerini Leo Dubois'e bıraktı.

OKAN BURUK AÇIKLADI

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Maç sonunda açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Angelino'ya kramp girdi. Önemli bir şeyi yok." dedi.

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