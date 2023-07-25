Yeni transfer ilk maçında sakatlandı! Okan Buruk'tan Angelino açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı. Yeni transfer Angelino'nun sakatlanması taraftarları korkuttu. Okan Buruk, maç sonunda yaptığı açıklamayla yüreklere adeta su serpti.
Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino karşılaşmada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Maçın 84. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol sol bek, yerini Leo Dubois'e bıraktı.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Angelino'ya kramp girdi. Önemli bir şeyi yok." dedi.