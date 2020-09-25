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Yeni transfer Mbwana Samatta ilk antrenmanına çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürürken yeni transfer Mbwana Samatta takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertli takımın antrenmanını Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selçuk Şahin’de takip etti.

Yeni transfer Mbwana Samatta ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig’de Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’de ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra istasyon çalışmasıyla devam etti. Çalışmaların basına açık olan son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular pas istasyon antrenmanı yaptı.

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Antrenmanda Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz hafif ağrıları sebebiyle antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül ise salonda özel program dahilinde çalıştı. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ise milli takım vize işlemleri dolayısıyla antrenmana katılmadı.

(İHA)

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