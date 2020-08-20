Yeni transfer Sinan Gümüş ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de yeni transfer Sinan Gümüş takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Genoa'dan transfer edilen Gümüş, Filip Novak ile düz koşu yaptı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen çalışma saat 10.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşularıyla süren idman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
(DHA)
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