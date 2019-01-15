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Yeni Volkswagen Passat’ın görselleri sızdırıldı!

Cem Menteş Cem Menteş
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 15.01.2019 21:39 | Son Güncelleme

Yeni Volkswagen Passat'ın görselleri sızdırıldı. Peki, Volkswagen Passat yenilenen tasarımı ile nasıl bir otomobil olacak? 2020 model Volkswagen Passat'ın motor, donanım özellikleri, iç ve dış tasarımı nasıl olacak?

İşte yeni Volkswagen Passat hakkında ayrıntılar…

İşte yeni Passat'ın tasarımı

2020 Passat daha büyük bir ızgaraya ve elgen geçirilmiş arka farlara sahip. Bu özel model ayrıca agresif bir ön tampon, sahte çamurluk delikler, ve şık iki tonlu alaşım jantlar ile gelen R-Line dış paketi ile görüldü.
Geçen yıl sadece Amerika'da 41.401 adet satan Passat, 2020 modelinde çok fazla değişim görmemiş gibi duruyor. Bunun nedeni ise aracın masrafları tam olarak karşılayamaması gösteriliyor.

YENİ VOLKSWAGEN PASSAT'IN MOTOR SEÇENEKLERİ NELER?

YENİ VOLKSWAGEN PASSAT'IN MOTOR SEÇENEKLERİ NELER?
Yeni Passat' ın 2.0 litrelik motor ile geleceği belirtiliyor. Bu motor 174 hp güç ve 280 nm tork üretebiliyor. Önden çekişli olan model, 6 ileri otomatik şanzıman ile kombine edildi.
Arka tarafta ise entegre bir arka spoyler ve daha ince arka lambalar içeren yeni bir tasarım kullanılmış. R-Line paketi ayrıca yeni egzoz uçlarına, siyah bir spoylera sahip.Açıkcası bu model, Çin'e özel olarak tasarlanan Passat ile aynı denebilir.
Güncellenen Passat yarın Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
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